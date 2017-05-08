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08 أيار 2017
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النتائج النهائية للانتخابات الفرنسية: انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا بنسبة 66.10% من الاصوات مقابل 33.90% للوبن

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النتائج النهائية للانتخابات الفرنسية: انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا بنسبة 66.10% من الاصوات مقابل 33.90% للوبن
 
 
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