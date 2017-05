عيونَك هنّي الدّني.. هنّي الفَرحة اللّي بِعمري.. هنّي عيدي.. مبارح واليوم وبكرا.. وتَيِخْلص العمر.. ❤🎂🎈🎉🍾🎁 #TheNajjars #BirthdayofMrsNajjar #Love #ThankYou #ThankGod #MrAndMrsNajjar

A post shared by Aimée Sayah إيميه الصيّاح (@aimeesayah) on May 6, 2017 at 6:34am PDT