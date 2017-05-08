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08 أيار 2017
08/05/2017 05:10:49
وزير خارجية سوريا: سنلتزم بشروط خطة روسيا لتخفيف التصعيد إذا ما التزم بها مقاتلو المعارضة
وزير خارجية سوريا: سنلتزم بشروط خطة روسيا لتخفيف التصعيد إذا ما التزم بها مقاتلو المعارضة
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LBCI News Lebanon
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