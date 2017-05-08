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08 أيار 2017
08/05/2017 05:19:42
المعلم: نأمل أن يفصل الاتفاق الروسي بين المجموعات التي وقعت اتفاق وقف النار وبين فتح الشام وداعش وبقية التنظيمات ونمد أيدينا لكل من يرغب بتسوية وضعه ممن حمل السلاح
المعلم: نأمل أن يفصل الاتفاق الروسي بين المجموعات التي وقعت اتفاق وقف النار وبين فتح الشام وداعش وبقية التنظيمات ونمد أيدينا لكل من يرغب بتسوية وضعه ممن حمل السلاح
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LBCI News Lebanon
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