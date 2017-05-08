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08 أيار 2017
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المعلم: نأمل أن يفصل الاتفاق الروسي بين المجموعات التي وقعت اتفاق وقف النار وبين فتح الشام وداعش وبقية التنظيمات ونمد أيدينا لكل من يرغب بتسوية وضعه ممن حمل السلاح

المعلم: نأمل أن يفصل الاتفاق الروسي بين المجموعات التي وقعت اتفاق وقف النار وبين فتح الشام وداعش وبقية التنظيمات ونمد أيدينا لكل من يرغب بتسوية وضعه ممن حمل السلاح Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاتفاق,يفصل,نأمل,المعلم,
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المعلم: نأمل أن يفصل الاتفاق الروسي بين المجموعات التي وقعت اتفاق وقف النار وبين فتح الشام وداعش وبقية التنظيمات ونمد أيدينا لكل من يرغب بتسوية وضعه ممن حمل السلاح
 
 
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