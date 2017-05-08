المعلم: الحكومة السورية ستلتزم بخطة "تخفيف التوتر"

المعلم لفت الى ان المواجهة ليست واردة مع الأردن

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LBCI News Lebanon

أكد وزير خارجية سوريا وليد المعلم اليوم إن حكومة دمشق ستلتزم بشروط خطة روسية بإقامة مناطق "لتخفيف التوتر" ما دام مقاتلو المعارضة ملتزمين بها.

ودعا المعلم في مؤتمر صحفي "إلى مساعدة الفصائل التي وقعت على اتفاق وقف الأعمال القتالية وتود إخراج جبهة النصرة من مناطقها".

وأمل المعلم أن يفصل الاتفاق الروسي بين المجموعات التي وقعت اتفاق وقف النار وبين فتح الشام وداعش وبقية التنظيمات، قائلا "نمد أيدينا لكل من يرغب بتسوية وضعه ممن حمل السلاح".

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الى ذلك، لفت الى ان المواجهة ليست واردة مع الأردن لكن إذا دخلت قوات أردنية من دون التنسيق معنا إلى أراضينا سنعتبرها قوات معادية.