في إسرائيل...مسودة قانون مثيرة للجدل

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أقرت لجنة وزارية اسرائيلية مسودة قانون مثيرة للجدل تعرّف البلد بصفته "الوطن القومي للشعب اليهودي" وتخفض من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية. وتنص المسودة على تخفيض مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة "لها مكانة خاصة" في الدولة و"يحق للناطقين بها الاستفادة من خدمات الدولة بلغتهم" على ما نقلت صحيفة هآرتس.ويقدر عدد ما يُعرف بعرب الـ 48 بمليون و400 الف نسمة يتحدرون ممن ظلوا في اراضيهم بعد العام 1948.وتبلغ نسبتهم 17,5% من سكان اسرائيل ويشكون من التمييز خصوصاً في مجالي الوظائف والاسكان.وبالعادة تعتمد اللافتات العامة والخدمات الرسمية العبرية ثم العربية.