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08 أيار 2017
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انتهاء جلسة فض عروض مناقصة سفن إنتاج الكهرباء والتي اقتصرت على فض العروض التقنية على ان يتم إعداد تقرير يرفع إلى ابي خليل لرفعه إلى الحكومة

انتهاء جلسة فض عروض مناقصة سفن إنتاج الكهرباء والتي اقتصرت على فض العروض التقنية على ان يتم إعداد تقرير يرفع إلى ابي خليل لرفعه إلى الحكومة Lebanon, news ,lbci ,أخبار مناقصة,عروض,جلسة,انتهاء,
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انتهاء جلسة فض عروض مناقصة سفن إنتاج الكهرباء والتي اقتصرت على فض العروض التقنية على ان يتم إعداد تقرير يرفع إلى ابي خليل لرفعه إلى الحكومة
 
 
 
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