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08 أيار 2017
08/05/2017 05:52:07
انتهاء جلسة فض عروض مناقصة سفن إنتاج الكهرباء والتي اقتصرت على فض العروض التقنية على ان يتم إعداد تقرير يرفع إلى ابي خليل لرفعه إلى الحكومة
انتهاء جلسة فض عروض مناقصة سفن إنتاج الكهرباء والتي اقتصرت على فض العروض التقنية على ان يتم إعداد تقرير يرفع إلى ابي خليل لرفعه إلى الحكومة
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LBCI News Lebanon
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