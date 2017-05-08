احالة محاضر ضبط إزعاج وإقلاق راحة في بيروت الى القضاء

أحال محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، الى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الناظر بقضايا المخالفات الإدارية، محاضر ضبط تم تنظيمها من قبل مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، بحق مؤدي خدمة ركن سيارات لمخالفتهم القرار المشترك رقم 1536/2011 وصاحب حانة لمخالفته القرار رقم 262 تاريخ 25/2/2009، مستثمري مولد كهربائي غير مستوف لشروط السلامة العامة، في عدد من مناطق مدينة بيروت، وهم :

الإعلان

- محضر رقم 651 ( ياسر ابو زورBay Rock Cafe - (.

- محضر رقم 652 ( أحمد سمرة - V.P.I ( .

- محضر رقم 653 ( شادي الهبر - V.I.P ( .

- محضر رقم 654 ( طوني الفلوطي – أعمال فاليه باركينغ( .

- محضر رقم 656 ( رونالد سهيل نسيم – أعمال فاليه باركينغ ( .

- محضر رقم 657 ( مارك شحادة – مستثمر Pub Lock Stock ( .

- محضر رقم 658 ( شوقي مرعب – أعمال فاليه باركينغ ( .

- محضر رقم 736 ( ابراهيم مزيد - V.P.S ( .

- محضر رقم 738 ( ابراهيم مزيد - V.P.S ( .

- محضر رقم 740 ( نديم الدقس – شركة فاليه باركينغ L.S.A – ( .

- محضر رقم 741 ( فؤاد شاوول – أعمال فاليه باركينغ ( .

- محضر رقم 1118/2017، منظم بحق جمعية مالكي وشاغلي الأقسام الخاصة في البناء القائم على العقار رقم 383 من منطقة المزرعة العقارية – شارع نظيرة جنبلاط، لإستثمارهم مولد كهرباء غير مستوفٍ شروط السلامة العامة .