كنعان بعد اجتماع لجنة المال: لا لحشر قوانين البرامج بالموازنة

جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للجنة المال والموازنة

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LBCI News Lebanon

واصلت لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب ابراهيم كنعان درس مشروع موازنة عام 2017، وأعلنت تكثيف إجتماعاتها بغية إنجاز العملية ورفع المشروع الى الهيئة العامة.

واشار كنعان الى عدم جواز حشر قوانين البرامج بالموازنة.