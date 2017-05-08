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08 أيار 2017
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بالصور- جاكي شمعون تحتفل بزواجها من لاعب كرة قدم فرنسي

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بالصور- جاكي شمعون تحتفل بزواجها من لاعب كرة قدم فرنسي
احتفلت البطلة اللبنانية في رياضة التزلج جاكي شمعون بزواجها من لاعب كرة القدم السابق الفرنسي كريستيان كارامبو في أحد مطاعم بيروت.

وقد تزوّج العروسان في اليونان منذ فترة قصيرة بمشاركة عائلتهما وأصدقائهما ولكنها أقاما حفلاً في بيروت ونشر موقع "الفن" صورًا من الإحتفال.
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يذكر أن كارامبو يكبر شمعون ب21 عامًا إلا أن يبدو أن الفارق لم يقف عائقًا في وجه علاقتهما.
 
وكان كارامبو متزوجًا من عارضة الأزياء السلوفاكية أدريانا سكليناريكوفا واستمر زواجهما 13 سنة، من 1998 حتى عام 2011 حين أعلنت أدريانا عن انفصالهما في مقابلة مع مجلة فرنسية.
 
 
 
 

1000 Mabrouk 🍾🎿⚽️🎉🎉 #Jackie#ChristianKarembeu#Ski#Foot#Champs

A post shared by Silvio Chiha سيلفيو شيحا (@silviochiha) on


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