بالصور- جاكي شمعون تحتفل بزواجها من لاعب كرة قدم فرنسي

احتفلتجاكي شمعون بزواجها من لاعب كرة القدم السابق الفرنسي كريستيان كارامبو

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LBCI News Lebanon

احتفلت البطلة اللبنانية في رياضة التزلج جاكي شمعون بزواجها من لاعب كرة القدم السابق الفرنسي كريستيان كارامبو في أحد مطاعم بيروت.



وقد تزوّج العروسان في اليونان منذ فترة قصيرة بمشاركة عائلتهما وأصدقائهما ولكنها أقاما حفلاً في بيروت ونشر موقع "الفن" صورًا من الإحتفال.

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يذكر أن كارامبو يكبر شمعون ب21 عامًا إلا أن يبدو أن الفارق لم يقف عائقًا في وجه علاقتهما.

وكان كارامبو متزوجًا من عارضة الأزياء السلوفاكية أدريانا سكليناريكوفا واستمر زواجهما 13 سنة، من 1998 حتى عام 2011 حين أعلنت أدريانا عن انفصالهما في مقابلة مع مجلة فرنسية. ​