أخبار محلية
08 أيار 2017
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عون مهنئا ماكرون: انتخابكم تأكيد على ارادة التغيير

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عون مهنئا ماكرون: انتخابكم تأكيد على ارادة التغيير
 
اجرى الرئيس ميشال عون اتصالا بالرئيس الفرنسي المنتخب ايمانويل ماكرون مهنئا بفوزه بالانتخابات.

وتوجه عون الى ماكرون بالقول:"انتخابكم تأكيد على ارادة التغيير، والانفتاح والامل، وبإمكانكم الاعتماد على لبنان وعلى صداقتنا الشخصية".
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