عون مهنئا ماكرون: انتخابكم تأكيد على ارادة التغيير

بإمكانكم الاعتماد على لبنان

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LBCI News Lebanon

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اجرى الرئيس ميشال عون اتصالا بالرئيس الفرنسي المنتخب ايمانويل ماكرون مهنئا بفوزه بالانتخابات.وتوجه عون الى ماكرون بالقول:"انتخابكم تأكيد على ارادة التغيير، والانفتاح والامل، وبإمكانكم الاعتماد على لبنان وعلى صداقتنا الشخصية".