تجنّبوا إعادة تسخين هذه المأكولات... قد تُعرّضكم لأمراضٍ خطيرة!

إن إعادة تسخين بعض المأكولات يؤدي إلى الإصابة بمشاكل صحية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار أمراض, إعادة تسخين,مأكولات,إن إعادة تسخين بعض المأكولات يؤدي إلى الإصابة بمشاكل صحية

LBCI News Lebanon

يلجأ الكثيرون إلى إعادة تسخين فضلات الطعام بعد وضعها في الثلاجة لتناولها في أوقات لاحقة، إلا أن ما لا يعلمه هؤلاء هو أن إعادة تسخين بعض المأكولات يؤدي إلى الإصابة بمشاكل صحية أبرزها التسمّم.



ما هي المأكولات التي يجب تفادي إعادة تسخينها؟

الإعلان



- الكرفس، السبانخ، والشمندر: تحتوي هذه الأطعمة على مادة النيترات التي تتحول إلى مادة سامة ومسرطنة عند تسخينها.



- الفطر: يجب تناول الفطر فورًا بعد اعداده وإلا يتسبب بمشاكل كثيرة في الجهاز الهضمي.



- البيض: يتحوّل البيض إلى مادة سامة تسبب بعض الأمراض في الجهاز الهضمي.



- البطاطا: تؤدي البطاطا إلى خلق باكتيريا إذا تركت في حرارة الغرفة لتبرد قبل وضعها في الثلاجة، لذلك يجب وضعها فورًا في الثلاجة بعد الإنتهاء من طهيها.



- الأرز: تماماً كالبطاطا، لا يجب ترك الأرز الذي تم طهيه ليبرد في حرارة الغرفة لأن ذلك قد يولّد باكتيريا تؤدي إلى الإصابة بالإسهال وبالتقيؤ.