إليكم سبب خروج سيرين عبدالنور من السباق الرمضاني.. وكيف ردّت على الشامتين؟

سيرين عبدالنور خارج السباق الرمضاني

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LBCI News Lebanon

في حين كانت تشكّل عودتها مفاجأة للجمهور اللبناني والعربي، خرجت الممثلة سيرين عبدالنور من السباق الرمضاني وتمّ تأجيل عرض مسلسل "قناديل العشاق" الّذي تقوم بتصويره في سوريا.

في التفاصيل، نشرت الممثلة سيرين عبدالنور صورة تجمعها بالممثل محمود نصر وذلك عبر حسابها الخاص بموقع التوصل الإجتماعي إنستغرام، وأرفقتها بتعليقٍ جاء فيه "برمضان او بعد رمضان مش مهم، المهم انو رح نقدم عمل رائع لجمهور رائع اي وقت يلي كان ... شكر كتير كبير لكل المحبين على دعمكن". وختمت "الله يوفق زملائنا باعملاهن المنتظرة بالشهر الكريم باسمي وباسم محمود".

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في سياقٍ متصل، أكّدت سيرين عبدالنور الخبر لمجلة سيدتي ، كاشفةً السبب بالقول "تصوير المسلسل تأخّر كثيراً، لذا بدأت الشركة متأخرة بترويج المسلسل، وكانت المحطات التلفزيونيّة قد أكملت خارطة برامجها خصوصاً تلك التي تعرض في أوقات الذروة، فارتأت تأجيله إلى ما بعد رمضان".

وردّاً على الشامتين الذين قد يفرحهم خبر انسحاب مسلسلها من المنافسة التلفزيونية، علّقت سيرين "لم أهتم يوماً لكلام الشامتين الحاقدين، لا عندما كنت أنافس في عروض رمضان، ولا عندما جلست في منزلي، يكفيني محبّة الصحافة اللبنانية والعربية التي أنصفتني كما لم تنصف فنّانة يوماً، ويكفيني حبّ جمهوري غير المرتبط بموسم عرض". وتابعت "أمّا الشامتين فأقول لهم إذا وجدتم أن الأمر يستحق الشماتة صحتين ع قلبكم".