بالفيديو: مكوّنان أساسيان... سرّ ابتسامة ناصعة البياض!

الإعلان

ممّا لا شكّ فيه أنّ الجميع يحلمون بأسنانٍ ناصعة البياض، فيلجأون الى استخدام وسائل عدة للحصول على النتيجة التي يريدون.في هذا السياق، نشرت المدوّنة فرح دوكاي، شريط فيديو عبر حسابها على انستغرام كشفت من خلاله عن السرّ وراء حصولها على ابتسامة أكثر بياضاً في غضون دقائق.وبحسب الفيديو، فقد ظهرت فرح وهي تقوم ببساطة بمزج ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع القليل من الكركم، وتقوم بفرك أسنانها بهذين المكوّنين لمدة 5 دقائق، ثمّ تشطف فمها بالماء، للحصول على النتيجة المرجوة.ويجب التنويه إلى ضرورة تكرار هذه العملية مرات عدّة في الأسبوع للحصول على ابتسامة مشرقة.ويذكر أن اتباع هذه الطريقة قد يتسبب بضرر في فرشاة الأسنان لأنها ستصبح صفراء اللون.