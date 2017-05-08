موضة وجمال
08 أيار 2017
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بالفيديو: مكوّنان أساسيان... سرّ ابتسامة ناصعة البياض!

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بالفيديو: مكوّنان أساسيان... سرّ ابتسامة ناصعة البياض!

ممّا لا شكّ فيه أنّ الجميع يحلمون بأسنانٍ ناصعة البياض، فيلجأون الى استخدام وسائل عدة للحصول على النتيجة التي يريدون.

في هذا السياق، نشرت المدوّنة فرح دوكاي، شريط فيديو عبر حسابها على انستغرام كشفت من خلاله عن السرّ وراء حصولها على ابتسامة أكثر بياضاً في غضون دقائق.

وبحسب الفيديو، فقد ظهرت فرح وهي تقوم ببساطة بمزج ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع القليل من الكركم، وتقوم بفرك أسنانها بهذين المكوّنين لمدة 5 دقائق، ثمّ تشطف فمها بالماء، للحصول على النتيجة المرجوة.
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ويجب التنويه إلى ضرورة تكرار هذه العملية مرات عدّة في الأسبوع للحصول على ابتسامة مشرقة.

ويذكر أن اتباع هذه الطريقة قد يتسبب بضرر في فرشاة الأسنان لأنها ستصبح صفراء اللون.

 

GET WHITE TEETH INSTANTLYYYYYY! 😁🐚💎 You need: ✅1tbs coconut oil ✅A pinch of turmeric 🔸mix the coconut oil and turmeric together to create a paste 🔸brush your teeth with the coconut oil and turmeric paste 🔸let sit on ur teeth for 5 mins 🔸rinse mouth and brush teeth as u normally would with ur regular toothpaste 👉🏽Do this as often as you can and you'll get a brighter, whiter smile! No more chemicals! 😃 #damnfarahbackatitagainwiththeturmeric 👌🏾this is NOT a joke it REALLY WORKS! Yes the turmeric is yellow but once u rinse it off you'll have brighter teeth instantly! The turmeric does NOT stain your teeth! ❤️❤️ #hudabeauty #wakeupandmakeup #vegas_nay #diytop #diy #makegirlz #makegirlzvid

A post shared by Farah D (@farahdhukai) on


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