الإدارة والعدل أقرت تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

اللجنة بدأت بدراسة اقتراح قانون الاثراء غير المشروع

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LBCI News Lebanon

أقرت لجنة الإدارة والعدل النيابية تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من قضاة ومحامين وخبراء محاسبة وخبير في شؤون الادارة والمال، وجميع القضاة الذين يترأسون هذه الهيئة.

وبدأت اللجنة اليوم بدراسة اقتراح قانون الاثراء غير المشروع وهو مكمل لقانون مكافحة الفساد وأحيل الى الهيئة العامة للمجلس.

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وعقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: ايلي كيروز، غسان مخيبر، نعمة الله ابي نصر، سيرج طورسركيسيان، هاني قبيسي، عماد الحوت وسمير الجسر.

كما حضر مستشار وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية المحامي شربل سركيس والقاضية رنا عاكوم ممثلة وزارة العدل.