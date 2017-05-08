بالصورة: كيم كارديشيان تتمثل بميريام كلينك... من الأفضل بينهما؟

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باتت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان معروفة بجرأتها على القيام بأمور غريبة أو حتى اعتماد تصاميم تثير الضجة بين الناس.فآخر ما قامت به النجمة البالغة من العمر 36 عاماً هو صبغ شعرها باللون الزهري للخضوع لجلسة تصوير خاصّة بملابس داخلية.وفي الصورة التي نشرتها كيم عبر حسابها الرسمي على سناب شات، ظهرت وهي ترتدي معطفاً ضخماً من الفراء مع ملابس داخلية باللون الزهري تماماً كلون شعرها الغريب.وقد ذكرتنا كيم من خلال لوكها هذا بعارضة الأزياء اللبنانية مريام كلينك التي تعتمد صبغة الشعر الزهرية بين الحين والآخر.إليكم صورة كيم: