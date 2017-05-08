بالفيديو: مارين لوبان ترقص بعد خسارتها أمام ماكرون

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بعد خسارتها يوم الأحد أمام منافسها إيمانويل ماكرون في الانتخابات الفرنسية، انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه مرشحة اليمين المتطرف الخاسرة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان وهي ترقص مع مجموعة من الأصدقاء في نادي Chalet du lac الليلي.واللافت، أنّ بعض الناس اعتبروا أنّ الفيديو انتشر عمداً وذلك بهدف الإظهار للشعب الفرنسي أنّ لوبان مازالت موجودة وبقوة وستقود الجهة المعارضة في البلاد برئاسة حزبها اليميني.الجدير ذكره، أنّ المرشح الوسطي ايمانويل ماكرون فاز في الانتحابات الرئاسية الفرنسية متفوقا على منافسته لوبن بنسبة 66.06 %، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية.وأصبح ماكرون (39 عاما) أصغر رئيس في تاريخ فرنسا بعد فوزه على لوبان (48 عاما).شاهدوا الفيديو الذي اجتاح الانترنت: