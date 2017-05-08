بعد 8 أعوام على وفاته... صديق مايكل جاكسون يفجر حقيقة صادمة!

صديق مايكل جاكسون يفجر مفاجأة!

Lebanon, news ,lbci ,أخبار أميركا,مايكل جاكسون,صديق مايكل جاكسون يفجر مفاجأة!

LBCI News Lebanon

توقع الأسطورة الأميركية مايكل جاكسون مقتله، إذ كشف صديقه رجل الأعمال الألماني مايكل جاكوبشاجين عن امتلاكه لمذكرات ملك موسيقى البوب، التي كتبها بخط يده والتي يشير فيها إلى أن أحدًا كان يحاول قتله.

وهذه المذكرات ستثير الشكوك حول حقيقة وفاة جاكسون، التي تبدو أنّها كانت نتيجة قتل مقصود وعن عمد.

الإعلان

وفي الرسائل التي يمتلكها جاكوبشاجين، كتب النجم الأسطوري :"إنّهم يحاولون قتلي وأنا خائف على حياتي".

وجاءت تصريحات جاكوبشاجين، الذي جمعته صداقة بجاكسون دامت 20 عامًا، في خلال لقاء له مع المذيع دافني باراك في برنامج تلفزيوني أسترالي.

وقال جاكوبشاجين إنّ جاكسون اتصل به وهو يبكي وطلب منه أن يزوره في منزله في لاس فيغاس قبل أن يتوجه إلى لندن لأداء رحلته الموسيقية الأخيرة.

وأبلغ جاكسون صديقه بأنه يشعر بالخطر على حياته، وبأنه متأكد من أنّ ثمة من يريد قتله.

وتوفي جاكسون في 25 يونيو عام 2009، وبيّنت التحاليل والتحريات آنذاك أن وفاة ملك البوب الأميركي جاءت نتيجة تناوله لجرعة زائدة من مخدر البروبوفول المهدئ. فسُجن طبيبه لمدّة عامين بعدما وجد مذنبًا وبعدما اتّهم بالقتل الخطأ.

غير أنّ مذكرات جاكسون وما أفاد به مايكل جاكوبشاجين، تؤكدان المزاعم التي أثارتها باريس جاكسون، ابنة الأسطورة الفنية الأميركية، التي أكدت في وقت سابق أن والدها قتل بالفعل.