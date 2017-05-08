بالصورة: كابتن طائرة عرّض حياة 300 راكب للخطر... ماذا فعل؟!

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وضع كابتن طائرة حياة 300 راكب في خطر عندما اتخذ قيلولة في درجة رجال الأعمال وترك متدرباً مكانه ليتحكم بالطائرة.وفي الفاصيل، ذكرت وسائل اعلام باكستانية محلية أن كابتن الطائرة امير اختر هاشمي اتخذ قيلولة وغطى نفسه ببطانية زرقاء بعد إقلاعه بقليل من اسلام اباد بباكستان في رحلة الى لندن واختفى لمدة ساعتين ونصف الساعة.وقد رأى أحد الركاب الكابتن وهو ينام بزيه، فاشكتى الى مضيفة الطيران المسؤولة والتقط صورة له انتشرت في وقت لاحق على شبكة الانترنت.وذكرت وسائل اعلام باكستانية ان شركة الطيران الباكستانية أوقفت الرئيس السابق لجمعية الطيارين الباكستانيين PALPA عن العمل، وتمّ فتح تحقيق حول الحادثة.