المشنوق عن عودة أهالي الطفيل إلى بلدتهم: الوزارة لا تُكلّف بتصريحات عبر المنابر أو من أي حزب

بعدما تناقلت وسائل إعلام خبرا عن عودة أهالي الطفيل إلى بلدتهم، نقلا عن الشيخ محمد يزبك، اكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن الوزراة لم تنسق في هذا الموضوع، وأجهزتها لم تتعاون مع أي حزب أو طرف أو جهة أمنية أو سياسية، وما صدر بالإعلام ليس صحيحا إطلاقا.
وشدد المشنوق في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر على أن الوزارة لا تُكلّف بتصريحات عبر المنابر، ولا بكلمة من سماحة الشيخ يزبك أو من أي حزب آخر، وهي تعرف مسؤولياتها الوطنية والأمنية.
وأكد المشنوق أن من حق الأهالي أن يعودوا إلى بلدتهم تحت حماية الدولة وبإشرافها، متمنيا أن يعودوا اليوم قبل الغد شرط أن تتوافر لهم شروط العودة الآمنة.