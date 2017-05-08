المشنوق عن عودة أهالي الطفيل إلى بلدتهم: الوزارة لا تُكلّف بتصريحات عبر المنابر أو من أي حزب

بيان لوزارة الداخلية عن عودة أهالي الطفيل الى بلدتهم...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الطفيل, لبنان,نهاد المشنوق,بيان لوزارة الداخلية عن عودة أهالي الطفيل الى بلدتهم...

LBCI News Lebanon

بعدما تناقلت وسائل إعلام خبرا عن عودة أهالي الطفيل إلى بلدتهم، نقلا عن الشيخ محمد يزبك، اكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن الوزراة لم تنسق في هذا الموضوع، وأجهزتها لم تتعاون مع أي حزب أو طرف أو جهة أمنية أو سياسية، وما صدر بالإعلام ليس صحيحا إطلاقا.

وشدد المشنوق في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر على أن الوزارة لا تُكلّف بتصريحات عبر المنابر، ولا بكلمة من سماحة الشيخ يزبك أو من أي حزب آخر، وهي تعرف مسؤولياتها الوطنية والأمنية.

الإعلان

وأكد المشنوق أن من حق الأهالي أن يعودوا إلى بلدتهم تحت حماية الدولة وبإشرافها، متمنيا أن يعودوا اليوم قبل الغد شرط أن تتوافر لهم شروط العودة الآمنة.