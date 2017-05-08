أخبار فنية
08 أيار 2017
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قمر تنشر صورة من طفولتها... فهل تغيّرت؟

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قمر تنشر صورة من طفولتها... فهل تغيّرت؟

 

نشرت الفنانة قمر على حسابها الشخصي على انستغرام صورة لها من  طفولتها.

 

وعلّقت على الصورة، قائلة: "مين هل القمر ؟؟ هيدي انا...مش جيمي

اكيد جيمي قمر مصور".

 

وقد انهالت تعليقات المتابعين الذين أشادوا بجمال قمر.

 

اليكم صورتها؟ هل تغيّرت؟

 
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