قمر تنشر صورة من طفولتها... فهل تغيّرت؟

نشرت الفنانة قمر على حسابها الشخصي على انستغرام صورة لها من طفولتها.

وعلّقت على الصورة، قائلة: "مين هل القمر ؟؟ هيدي انا...مش جيمي

اكيد جيمي قمر مصور".

وقد انهالت تعليقات المتابعين الذين أشادوا بجمال قمر.

اليكم صورتها؟ هل تغيّرت؟

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