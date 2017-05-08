قمر تنشر صورة من طفولتها... فهل تغيّرت؟

نشرت الفنانة قمر على حسابها الشخصي على انستغرام صورة لها من طفولتها.
وعلّقت على الصورة، قائلة: "مين هل القمر ؟؟ هيدي انا...مش جيمي
اكيد جيمي قمر مصور".
وقد انهالت تعليقات المتابعين الذين أشادوا بجمال قمر.
اليكم صورتها؟ هل تغيّرت؟
مين هل القمر ؟؟😉 هيدي انا...مش جيمي🙈 اكيد جيمي قمر مصور😍 #amar#singeramar
A post shared by Amar 🌙 (@singeramar) on May 6, 2017 at 5:14am PDT
مين هل القمر ؟؟😉 هيدي انا...مش جيمي🙈 اكيد جيمي قمر مصور😍 #amar#singeramar
A post shared by Amar 🌙 (@singeramar) on May 6, 2017 at 5:14am PDT