حاصباني: لتعزيز الشراكة مع الإعلام وعدم الإستناد الى مواقع التواصل الإجتماعي

ورشة عمل تحت عنوان "لقاء تعزيز الشراكة بين وزارة الصحة والإعلام"

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LBCI News Lebanon

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني على أهمية دور الإعلام في التوعية والتوجيه، داعيا الى عدم التسرع والإستناد إلى تقارير يتناقلها التواصل الإجتماعي.

وتطرق حاصباني من خلال ورشة عمل تحت عنوان "لقاء تعزيز الشراكة بين وزارة الصحة والإعلام" الى موضوع ما حصل مع مطعم ملك الطاووق ما أدى إلى حالة وفاة، لافتا الى أن بعد إقفال القوى الأمنية هذا المحل بسبب الإشتباه بحصول حالة تسمم قبل تدخل وزارة الصحة، أجرى فريق الوزارة الفحوص المطلوبة وأرسلها إلى عدة مختبرات من بينها مختبرات خارج لبنان، وأظهرت أن نتيجة التسمم من المواد الغذائية سلبية ما يعني أن هذه المواد مطابقة للمواصفات، كما أن الفحوصات شملت المواد الغذائية التي كانت موجودة في منزل المتوفي وتبين كذلك أن النتيجة سلبية.

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أما عن فحص الجثة، فأوضح حاصباني أنه تم العثور على نسبة عالية من الـCO مع وجود علامات تسمم من مونوكسيد الكربون، مشيرا الى ان النتيجة انتهت إلى استخلاص حصول تسمم بالغاز في داخل البيت.

وتناول حاصباني حالات أخرى برزت اخيرا، من بينها حالة الطفل قزي الذي تردد إعلاميا أنه لم يستطع الحصول على الإستشفاء وانتشرت صوره ووجهه المتورّم في أكثر من وسيلة إعلامية ما عكس حالة إنسانية محزنة أثارت ضجة كبيرة. ولكن، إتضح بعد ذلك أن الطفل يُعالج على حساب الطبابة العسكرية لأن والده في السلك العسكري وليس من أدنى مشكلة في ذلك، إنما أسرع البعض ونشر الموضوع على شبكات التواصل.

إلى ذلك، كشف حاصباني انه يتم التداول أحيانا بصورٍ لمطابخ تحتوي على كم من الأوساخ، وبعد التأكد من صحتها يتبيّن أنها تعود إلى أكثر من سنة في الماضي وهي موجودة في أرشيف وزارة الصحة.