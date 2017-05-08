كيف تصلحين القميص المثقوب من دون اللجوء إلى خياط؟

طريقة سهلة لإصلاح الثياب المثقوبة

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LBCI News Lebanon

سنقدّم إليكم في ما يلي طريقة سهلة لإصلاح الثياب المثقوبة من دون الحاجة إلى رميها. اتّبعي هذه الخطوات وستحصلين على نتائج جيدة:

- ضعي القميص المثقوب بالمقلوب على لوحة الكوي. قومي بكي المنطقة المحيطة بالثقب لتصبح خالية من كل التجاعيد ثم استخدمي اصابعك لجمع القماش ليصبح كأنه ملتصقًا.

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- ضعي قطعتين من "البوندنغ ويب" (نوع من الأوراق اللاصقة) على الثقب ثم قومي بتغطية القميص بورقة خبز.

- رشي القليل من المياه ثم ضعي المكواة فوق الورقة لوقت لا يتعدى ال 10 ثوان.

- يمكنك تكرار العملية حتى يتم إصلاح القميص بشكل تام، كما يجب ذكر أن هذه الطريقة تصلح للثقوب الصغيرة (5 ملم او أقل).

شاهدي الخطوات في مقطع الفيديو ادناه: