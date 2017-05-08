كيف تصلحين القميص المثقوب من دون اللجوء إلى خياط؟

سنقدّم إليكم في ما يلي طريقة سهلة لإصلاح الثياب المثقوبة من دون الحاجة إلى رميها. اتّبعي هذه الخطوات وستحصلين على نتائج جيدة:
- ضعي القميص المثقوب بالمقلوب على لوحة الكوي. قومي بكي المنطقة المحيطة بالثقب لتصبح خالية من كل التجاعيد ثم استخدمي اصابعك لجمع القماش ليصبح كأنه ملتصقًا.
- ضعي قطعتين من "البوندنغ ويب" (نوع من الأوراق اللاصقة) على الثقب ثم قومي بتغطية القميص بورقة خبز.
- رشي القليل من المياه ثم ضعي المكواة فوق الورقة لوقت لا يتعدى ال 10 ثوان.
- يمكنك تكرار العملية حتى يتم إصلاح القميص بشكل تام، كما يجب ذكر أن هذه الطريقة تصلح للثقوب الصغيرة (5 ملم او أقل).
شاهدي الخطوات في مقطع الفيديو ادناه: