بالصورة: تكسير زجاج سيارة باميلا الكيك... ماذا حصل معها ليلاً؟

نشرت الممثلة باميلا الكيك صورة على حسابها الخاص على تويتر وثّقت من خلالها تعرّض زجاج نافذة سيارتها للكسر.
وأرفقت الكيك الصورة بتعليق جاء فيه:" اللي كسّرلي زجاج سيّارتي مبارح وما أخد منّا شي، بقلّو الله لا يكسّرلك إيديك ويسامحك".
وفي حديث مع النهار، لفتت الكيك الى أن هذه الحادثة وقعت أثناء تلبيتها دعوة عشاء من إحدى صديقاتها في منطقة كفر حباب، مشيرة الى أنها لا تريد أن تدخل في تفاصيل ما حدث قائلة: "قد يكون العمل مقصوداً أو سرقة بحتة".
وفي هذا السياق، أشارت الكيك الى أنه منذ شهرين حصلت عملية سرقة مماثلة لإحدى السيارات في المنطقة عينها، موضحة أن خطوتها بتقديم بلاغ جاءت كي تحضّ البلدية والجهات المعنية على التحرّك من أجل تركيب كاميرات مراقبة.
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