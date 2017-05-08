صورة نادرة تجمع سلمى حايك بوالدتها... وماذا قالت الأخيرة عن ابنتها؟

ظهرت الممثلة سلمى الحايك على غلاف مجلة "Hola USA" في صورة جمعتها بوالدتها

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LBCI News Lebanon

ظهرت الممثلة سلمى الحايك على غلاف مجلة "Hola USA" في صورة جمعتها بوالدتها، ديانا خيمينيز.



وتطرأت المقابلة التي أجرتها سلمى إلى عدة مواضيع مهنية وعائلية.



وأفصحت حايك للمرة الأولى انها تعاني من رهاب المسرح قائلة إن الأمر يصيبها بالتوتر.

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وعن الأمومة، قالت سلمى إن الشعور بالمسؤولية يُشعر المرء بالنضوج ويجعله يتطوّر ويتعلم أمورًا عدّة عن نفسه.



وبدورها، قالت ديانا إنها كانت متأكدة منذ أن كانت سلمى طفلة أنها ستكون ناجحة بسبب شخصيتها ومثابرتها للحصول على ما تتمناه.