بالصور: سوبرماكت شهير يغضب العملاء... فئران تتنقل على عربات التسوّق!

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تعرّضت ​أحد فروع متجر تيسكو في انكلترا لهجوم قاسٍ من عملاء بعدما انتشرت صور فئران شوهدت على عربات التسوّق.وفي التفاصيل، أصيب ثنائي بصدمة كبيرة لرؤية ما لا يقل عن 5 فئران تتنقل على عربات التسوّق بما فيها تلك المستخدمة لمقعد الأطفال، في متجر تيسكو في رويستون، هيرتفوردشاير.وقد لفت العميلان أندي كارتر وباتريسيا هيبورن الى أن الموظفين لم يبالوا لهذا المشهد الذي حصل قبل أكثر من أسبوع.وشدّد الثنائي على المخاطر الصحية التي قد تتسبب بها هذه القوارض والتي قد تنقلها الى الأطفال.ويذكر أن متجر تيسكو قد اعتذر لهذا المشهد، كما إنه قام بإحضار فريق لمكافحة الآفات في اليوم نفسه.اليكم الصور: