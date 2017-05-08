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08 أيار 2017
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بالصور: سوبرماكت شهير يغضب العملاء... فئران تتنقل على عربات التسوّق!

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بالصور: سوبرماكت شهير يغضب العملاء... فئران تتنقل على عربات التسوّق!
تعرّضت ​أحد فروع متجر تيسكو في انكلترا لهجوم قاسٍ من عملاء بعدما انتشرت صور فئران شوهدت على عربات التسوّق.

وفي التفاصيل، أصيب ثنائي بصدمة كبيرة لرؤية ما لا يقل عن 5 فئران تتنقل على عربات التسوّق بما فيها تلك المستخدمة لمقعد الأطفال، في متجر تيسكو في رويستون، هيرتفوردشاير.

وقد لفت العميلان أندي كارتر وباتريسيا هيبورن الى أن الموظفين لم يبالوا لهذا المشهد الذي حصل قبل أكثر من أسبوع.
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وشدّد الثنائي على المخاطر الصحية التي قد تتسبب  بها هذه القوارض والتي قد تنقلها الى الأطفال.

ويذكر أن متجر تيسكو قد اعتذر لهذا المشهد، كما إنه قام بإحضار فريق لمكافحة الآفات في اليوم نفسه.

اليكم الصور:

Shoppers were shocked to see rats scuttling over trolleys at Tesco in Royston, Hertfordshire
One of the creatures was seen standing on the child's seat of a trolley in the store's car park
The couple who took the photos fear the rats sitting where people put their food is a health risk
The couple reported seeing at least five rats in an area which used to house recycling bins
One of the rodents was seen clambering over the top of a trolley for a disabled person
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