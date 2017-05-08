ماكرون رئيسا... والخطوة التالية الانتخابات التشريعية

ماكرون رئيساً لفرنسا بأكثرية 66 في المئة من الأصوات...

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LBCI News Lebanon

أصبح "إيمانويل ماكرون" رئيساً لفرنسا بأكثرية 66 في المئة من الأصوات، وسط ترحيب دولي، وترقبٌ للانتخابات التشريعية المقبلة وانعكاسها على بداية عهد ماكرون.