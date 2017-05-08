أخبار دولية
08 أيار 2017
08/05/2017 10:06:33
ماكرون رئيسا... والخطوة التالية الانتخابات التشريعية
ماكرون رئيساً لفرنسا بأكثرية 66 في المئة من الأصوات...
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LBCI News Lebanon
أصبح "إيمانويل ماكرون" رئيساً لفرنسا بأكثرية 66 في المئة من الأصوات، وسط ترحيب دولي، وترقبٌ للانتخابات التشريعية المقبلة وانعكاسها على بداية عهد ماكرون.
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