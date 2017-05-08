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08 أيار 2017
08/05/2017 10:13:27
سامي الجميل: نحمل السلطة السياسية مسؤولية الوصول الى الفراغ لانها لم تتحرك منذ 6 أشهر لاقرار قانون انتخابي جديد والى متى الاستهتار بالمواعيد الدستورية والاستخفاف بعقول الناس؟
سامي الجميل: نحمل السلطة السياسية مسؤولية الوصول الى الفراغ لانها لم تتحرك منذ 6 أشهر لاقرار قانون انتخابي جديد والى متى الاستهتار بالمواعيد الدستورية والاستخفاف بعقول الناس؟
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LBCI News Lebanon
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