بالفيديو: ضربها لأنّها لم تعطه رقم هاتفها... وحبيبته على بُعد أمتار!

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التقطت عدسة كاميرا المراقبة فيديو لشاب تايلاندي يُدعى بوين تاناشاي في الـ 19 عاماً من عمره وهو يضرب شابة وصديقتها بطريقة عنيفة للغاية في مجمع Central Festival التجاري.وفي التفاصيل، كان الشاب قد اقترب من سيدتين سائلاً إحداهما عن رقم هاتفها يوم السبت الماضي فرفضت طلبه، ولكنه أصرّ على ذلك وحاول إبهارها بالقول "هل تعرفين من أكون؟ أنا ابن شرطي."واللافت أن ردّ الشابة كان تجاهل بوين طالبة منه الرحيل، عندها جنّ جنونه وأوقع المعركونة الساخنة على حضنها. في المقابل، رمت الشابة التي لم تُعرف هويتها كوباً من المياه على بوين.يُشار إلى أنّ حبيبة بوين كانت تبعد بضعة أمتار عنه حين كان يحاول التقرب من شابة أخرى.وقد ادعت الشابتان أنّهما تعرضتا للهجوم من قبل الشاب بعدما أعطاهما اسماً مزيفاً لإغوائهما.الجدير ذكره، أنّه تمّ تسوية القضية بعدما قبلت الضحية بـ 288 دولار أميركي كتعويض على الحادثة.