بالفيديو: الرجل المطاطي الخارق يلف رأسه 180 درجة!

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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمراهق هندي يُدعى "ياش شاه" والسبب جسمه اللين الذي أثار إعجاب رواد الانترنت.وفي التفاصيل، يستطيع الشاب أنّ يلف رأسه 180 درجة كما أنّ مرونته الخارقة تمكنه من ثني أطرافه وكأن لا وجود للعظام.وقد لُقب الشاب في منطقته بأنّه "الرجل المطاطي" وكان ياش قد قال إنّه يعمل حالياً للحصول على لقب الرجل الأكثر مرونة في العالم والدخول في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسيّة.يُشار إلى أنّ الشاب كان قد تعلّم هذه الحركات من التلفزيون والانترنت كما أنّه استلهم ذلك من دانيال براوننج سميث.الجدير ذكره، أنّ جاسبريت سينغ (17 عاما) من لودياناهو هو حامل لقب الرجل الأكثر مرونة في الهند حالياً.إليكم الفيديو: