بالصور- تزوّجا على قمة جبل افريست... أعلى قمة في العالم!

قرر ثنائي أميركي الخروج عن المألوف لعقد قرانه، فقرر الزوجان تسلق جبل افريست، أعلى جبل في العالم، لتبادل الـ "نعم" الأبدية على قمته بدلاً من اختيار الزفاف التقليدي.



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واستمرّت رحلة جايمس سيسم وآشلي شمايدر 3 أسابيع لكي يصلا إلى قمة إيفرست وكانت الرحلة صعبة بسبب خطورة الجبل والحرارة المتدنية جدًا.



ورافق مصوّر محترف الثنائي في رحلته وأراد توثيق جميع اللحظات الذي مرّ الزوجان قبل أن يبلغا القمة ويتزوجا وأضاف أنه أراد توثيق اللحظة حيث يجتمع الحب الرقيق بصلابة الجبل.



وقالت آشلي في مقابلة لها إنها وزوجها اختارا المغامرة لأنهما وجدا أنهما لا يريدان أن يتزوجا بطريقة تقليدية، كما أضافت أنها لم تكن المغامرة الأولى التي يخوضانها سويًا.



وعندما بلغا القمة، بدّل جايمس وآشلي ثيابهما وارتديا ملابس الزفاف قبل إجراء المراسم والتقاط الصور الخلابة من أعلى الجبل.



وارتدت آشلي فستان زفاف باللون الأبيض وما كان لافتًا هو الحذاء المخصص لتسلّق الجبال الذي نسّقته مع الفستان فيما ارتدى جايمس بدلة.