غرائب وطرائف
08 أيار 2017
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بالصور- تزوّجا على قمة جبل افريست... أعلى قمة في العالم!

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بالصور- تزوّجا على قمة جبل افريست... أعلى قمة في العالم!

قرر ثنائي أميركي الخروج عن المألوف لعقد قرانه، فقرر الزوجان تسلق جبل افريست، أعلى جبل في العالم، لتبادل الـ "نعم" الأبدية على قمته بدلاً من اختيار الزفاف التقليدي.


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واستمرّت رحلة جايمس سيسم وآشلي شمايدر 3 أسابيع لكي يصلا إلى قمة إيفرست وكانت الرحلة صعبة بسبب خطورة الجبل والحرارة المتدنية جدًا.


ورافق مصوّر محترف الثنائي في رحلته وأراد توثيق جميع اللحظات الذي مرّ الزوجان قبل أن يبلغا القمة ويتزوجا وأضاف أنه أراد توثيق اللحظة حيث يجتمع الحب الرقيق بصلابة الجبل.


وقالت آشلي في مقابلة لها إنها وزوجها اختارا المغامرة لأنهما وجدا أنهما لا يريدان أن يتزوجا بطريقة تقليدية، كما أضافت أنها لم تكن المغامرة الأولى التي يخوضانها سويًا.


وعندما بلغا القمة، بدّل جايمس وآشلي ثيابهما وارتديا ملابس الزفاف قبل إجراء المراسم والتقاط الصور الخلابة من أعلى الجبل.


وارتدت آشلي فستان زفاف باللون الأبيض وما كان لافتًا هو الحذاء المخصص لتسلّق الجبال الذي نسّقته مع الفستان فيما ارتدى جايمس بدلة.

 
 Gruelling: The adventurous couple, pictured, spent months training for the three-week trek to Everest Base Camp
 
Touch of tradition: Ashley slipped into her breathtaking strapless wedding gown inside the team's tent, pictured
 
Unforgettable: The couple were snapped by specialist adventure wedding photographer Charleton ChurchillSensible shoes: While many brides splash out on heels for their wedding day, Ashley opted for a pair of practical hiking boots
Dramatic: The newlyweds were captured in their wedding finery against the breathtaking backdrop of the mountain range
 
Man and wife: The intrepid couple exchanged vows - and rings - at Everest Base Camp, some 17,000ft above sea level
 
View from the top: Arms wrapped around each other, the newlyweds gaze towards the world's highest peak
 
Transformation: On their big day the couple swapped their rugged outdoor gear for traditional wedding outfits
 
Helping hand: James reaches back for Ashley as the couple trek up the rocky mountain face towards a waiting helicopter
 





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