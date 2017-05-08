بالفيديو: طعنها بالسكين ثمّ احتجزها في صندوق السيارة...

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تم إنقاذ سيدة كانت قد تعرّضت للضرب المبرح واحتجزت في صندوق السيارة الذي بلغت حرارته 60 درجة مئوية من قبل حبيبها السابق.وفي التفاصيل، كانت الشابة متوجهة إلى عملها مع خون ناروغ (40 عاماً) في تايلاند عند الساعة الثامنة صباحاً، ولكنّهما تشاجرا فضرب الشاب حبيبته وجرحها بالسكين في عنقها ثمّ احتجزها في صندوق السيارة.والغريب في الأمر أنّ الشاب العنيف أقفل السيارة وتركها تنزف وتختنق علماً أن الحرارة مرتفعة للغاية غير آبه لحالتها.لحسن الحظّ سمع الناس بكاء السيدة البالغة من العمر 37 عاماً حوالي الساعة العاشرة صباحاً فهرعوا للمساعدة وفتحوا صندوق السيارة بآلة حديدية.الجدير ذكره، أنّ السيدة نُقلت فوراً إلى المستشفى للعلاج أمّا حبيبها السابق فهو الآن في السجن.إليكم الفيديو: