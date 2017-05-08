بالصور: 2000 يورو لكلّ من ينتقل للعيش في هذه القريّة الإيطاليّة النموذجيّة!

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يعرض عمدة قرية إيطالية مبلغاً مالياً نقدياً يصل إلى حوالي 2188 دولار أميركي (2000 يورو) لأي شخص على استعداد للانتقال والعيش بها، وذلك كي لا تصبح هذه القرية مهجورة تماماً.وسينضم أولئك الذين يرغبون في الانتقال إلى بورميدا، في منطقة ليغوريا الجبلية في شمال غرب إيطاليا، للعيش مع 395 شخصاً وفق نمط حياة بسيط.ويذكر أن أقرب مدينة لهذه القرية تبعد حوالي 80 كيلومترا، إضافة إلى أن الأشخاص الذين سيستأجرون في بورميدا سيدفعون مبالغ مالية قليلة جداً.وقد طرح العمدة دانييل غاليانو فكرته هذه على فيسبوك وقال إن البدء بالعمل في هذه المبادرة يجب ان يكون جاهزاً خلال شهرين، والملفت أن عشرات الأشخاص قد استجابوا لهذه الفكرة وعبّروا عن رغبتهم بالانتقال الى هذه القرية.