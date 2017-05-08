بالفيديو: قريبًا... جبال جليديّة في الإمارات!

الإمارات تجر الجبال الجليدية إلى حضنها!

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LBCI News Lebanon

تنوي الإمارات العربية المتحدة نقل كتل جليدية ضخمة من القطب الجنوبي إلى ساحل إمارة الفجيرة لتحلّ مشكلة مياه الشرب.

وستشكل هذه الكتل مصدرا هاما للمياه العذبة وستحسن المناخ وتزيد كميات هطول الأمطار في المنطقة.

ويحتوي الجبل الجليدي تقريبًا على 20 مليار غالون من المياه، ما يكفي مليون شخص لأكثر من خمس سنوات.

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وقال عبد الله محمد سليمان الشحي، العضو المنتدب لمكتب المستشار الوطني المحدود الذي يقع مقره في مدينة مصدر في أبوظبي، إنّ هذا المشروع سيغيّر المناخ بشكل جذري، إذ ستهطل الأمطار في المناطق القاحلة.

وأضاف أنّ المشرع سيبدأ تنفيذه في أوائل عام 2018. وبالنسبة إليه، قد يجذب منظر الجبل الجليدي السيّاح.

وستنقل الكتل الجليديّة إما عن طريق سفن صنعت خصيصًا لهذا الغرض إما عن طريق تكسير الجبال الجليديّة ونقلها في خزانات طافية تسحب بسفن تعمل بالطاقة النظيفة لتقليل التكاليف.