عريضة إلكترونية لمطالبة الحكومة بالرجوع عن بناء سدّ بسري

نداء وطني للحركة البيئيّة اللبنانيّة

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LBCI News Lebanon

أطلقت الحركة البيئيّة اللبنانيّة نداءً وطنياً لحماية وادي أشمون والتوقف عن بناء سد بسري، وطلبت من المواطنين اللبنانيين إمضاء العريضة الاكترونية على الرابط التالي للضغط على الحكومة اللبنانيّة ومطالبتها الرجوع عن بناء سدّ بسري: