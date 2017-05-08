عريضة إلكترونية لمطالبة الحكومة بالرجوع عن بناء سدّ بسري

أطلقت الحركة البيئيّة اللبنانيّة نداءً وطنياً لحماية وادي أشمون والتوقف عن بناء سد بسري، وطلبت من المواطنين اللبنانيين إمضاء العريضة الاكترونية على الرابط التالي للضغط على الحكومة اللبنانيّة ومطالبتها الرجوع عن بناء سدّ بسري:
https://www.causes.com/campaigns/107317-stop-bisri-dam
وحدّدت الحركة البيئيّة اللبنانيّة الأسباب الموجبة التالية للتراجع عن بناء سدّ بسري:
1. الخطر على السلامة العامة لمحاذاة السد لفالق روم الناشط زلزالياً ولإحتمال إنزلاق التربة الرملية من سفوح الجبال
2. الكلفة العالية لإنشاء السد وجر مياه نهر الأولي إلى بيروت تزيد من أعباء الخزينة والدين العام
3. عدم جدوى تجميع المياه بسبب طبيعة الأرض الكارستية المتشققة
4. تلوّث مياه بحيرة السد بالمياه المبتذلة وغيرها من الملوّثات
5. خسارة الأراضي الزراعية والتربة الخصبة
6. القضاء على الإرث الثقافي
7. الضرر البيئي والقضاء على التنوع البيولوجي وخطر تغيّر المناخ في قضاءي الشوف وجزّين
8. الفقر والتهجير الناتج عن خسارة الأراضي الزراعية والأنشطة الترفيهية المجانية على ضفاف النهر
9. قطع التواصل والتلاقي فيما بين أصحاب الأراضي من مختلف الطوائف من قرى جوار المرج
10. إلغاء قدسية الملكية الخاصة المكرسة في الدستور اللبناني