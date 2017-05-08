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08 أيار 2017
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بالصور: بعدما سقط مكبّر الصوت على رأس هذا الطفل... ما هو مصيره اليوم؟

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بالصور: بعدما سقط مكبّر الصوت على رأس هذا الطفل... ما هو مصيره اليوم؟

ينتظر طفل صغير، عانى من جروح خطيرة في رأسه إثر سقوط مكبّر الصوت من الشرفة عليه، حصوله على تعويض مادي من شركة Thomson للرحلات.

وفي التفاصيل، كان الطفل بيرلي ستانلي الذي كان يبلغ من العمر 3 أعوام حين وقعت الحادثة عام 2014، يمضي العطلة في منتجع ياسمين في تورغوتريس- تركيا عندما سقط مكبّر الصوت على رأسه.
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وخشي والدا الطفل، ميتشل (35 عاماً) وايمي (32 عاماً)، أن يكون ابنهما قد توفي لأنه توقف عن الحراك وقد غطى الدم جسمه بجوار حمام السباحة في فندق خمس نجوم.

إلا أن أحد الأطباء الذي كان يقيم في الفندق قام بنقل الطفل الى مستشفى بودروم القريب، حيث تمّ إسعافه لمدة 3 ساعات.

واكتشف الجراحون في ذلك الوقت أن الصبي عانى من ورم دموي فوق الجافية epidural haematoma ونزف كثيراً في دماغه.

وبالرغم من إصابات الطفل القاسية والخطيرة، خرج الأخير بعد أسبوعين من المستشفى وعاد الى المنزل.

ويذكرن أن ستانلي، الذي يبلغ من العمر الآن 6 سنوات، ينتظر أن تقوم الشركة بدفع تعويضات نتيجة هذه الحادثة.

Stanley Birch had just woken up on his deckchair at the Yasmin Resort in Turgutreis, Turkey, when the music equipment blew off a balcony and crashed onto his head
He is in line for a bumper payout from Thompson
Pictured: The speaker that caused the horrendous injuries is circled in red on the balcony
Stanley showing the scar left by the accident
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