مدينة البندقيّة تحظر الكباب... لسبب لا يصدّق!

منعت السلطات المحليّة في مدينة البندقيّة أصحاب مطاعم الكباب الجديدة ومطاعم الوجبات السريعة من فتح أبوابها.

وأقدمت السلطات على اتّخاذ هذا الإجراء من أجل "الحفاظ على التقاليد الإيطالية والمنظر العام للمدينة" بعدما غزت مطاعم الوجبات السريعة شوارعها وكادت أن تطمس معالمها.

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وسيحدّ القرار الذي تم تمريره يوم الخميس الفائت من عدد المطاعم التي تبيع البيتزا بالقطعة.

وستبقي السلطات البلدية في المدينة فقط محلات الآيس كريم التقليدية مفتوحة أمام السياح بشكل مقنن.

وقالت مديرة السياحة في مدينة البندقية، باولا مار: "نريد أن نضع الضوابط من أجل تنظيم أنواع الأنشطة التي لا تتوافق مع الحفاظ على التراث الثقافي في البندقية وتطويره".