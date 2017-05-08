بالصور- هذه البرازيليّة الحسناء شقيقة نيمار... لن تصدقوا من تواعد!

أكدت شقيقة نيمار الصغرى رافاييلا بيكران صحة الأنباء التي تحدثت عن ارتباطها بمهاجم إنتر ميلان البرازيلي غابرييل باربوسا.



وبدأ باربوسا الملقب بـ"غابيغول" أو "نيمار الجديد" مسيرته المهنيّة مع نادي سانتوس لكرة القدم.



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وعلى الرغم من أن يواجه مشاكل مع إنتر ميلان، تسير حياته العاطفيّة بشكل جيّد، إذ نشر صورة تجمعه بشقيقة نيمار عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام.



ونشرت شقيقة نجم برشلونة الصورة نفسها التى نشرها مهاجم إنتر ميلان عبر صفحتها على موقع إنستغرام. وظهرت فى الصورة وهى تُقبل المهاجم الشاب.

❤️ A post shared by Gabriel Barbosa 🇧🇷 (@gabigol) on May 4, 2017 at 4:53pm PDT

❤️ A post shared by Rafa (@rafaella) on May 4, 2017 at 5:18pm PDT

💡 A post shared by Rafa (@rafaella) on May 5, 2017 at 2:03pm PDT