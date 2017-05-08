أمن وقضاء
08 أيار 2017
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بلدة بدنايل تودع ابنتها سارة سليمان: انقذوا منطقتنا من المطلوبين

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شيعت عائلة سليمان وأهالي بلدة بدنايل سارة سليمان التي قتلت يوم السبت الماضي باطلاق نار اما ناد ليلي في زحلة وسط غضب وحزن شديد من الاهالي بحضور فعاليات المنطقة وحشد كبير من المشيعين. 

ودعا إمام البلدة الشيخ أديب حيدر رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري إلى "إنقاذ المنطقة من المطلوبين والفارين من العدالة والذين يعبثون بالمنطقة وأهلها وإلا استقالتهم أفضل". 
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وبعد التشييع نفذ اهالي البلدة وقفة احتجاجية عند تقاطع الطريق الدولي في بدنايل لمطالبة الاجهزة الامنية بالقيام بدورها.
 
 
 
 
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