صورة ميريام فارس مع حارسها الضخم تثير الجدل

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نشرت ملكة المسرح الفنانة ميريام فارس ألبوماً من الصور لحفلٍ أحيته في مصر.وظهرت ميريام في إحدى الصور وهي تُمسك بيد حارسها الضخم الذي اشتهر العام الماضي.وقد أثارت الصورة ردود فعل كثيرة عبر فيسبوك فعلق أحدهم بالقول "الجميلة والوحش."يُشار إلى أنّ هذا الحارس الضخم مصري الجنسية، يُدعى حسن ولقبه "بونّه" وهو صاحب شركة حراسة أمنية للمشاهير.وفي حديث صحفي سابق، كان بونّه قد تعرف على ميريام في حفلة لها في الهرم حيث بادر بنفسه إلى حمايتها، ومنذ ذلك الحين بات يلازمها في حفلاتها في مصر، كما أنّها طلبت منه حماية غرفتها الخاصة بعد الولادة في لبنان حيث مكث 15 يوماً.