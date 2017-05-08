أخبار دولية
08 أيار 2017
08/05/2017 11:50:09
ستة قتلى في اعتداء بسيارة مفخخة في مقديشو
انفجار سيارة مفخخة على مسافة قريبة من مقهى ايطالي
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LBCI News Lebanon
قتل أكثر من ستة اشخاص واصيب عشرة اخرون في اعتداء بواسطة سيارة مفخخة في مقديشو، وفق ما افاد شرطي موجود في المكان وكالة فرانس برس.
وانفجرت السيارة المفخخة على مسافة قريبة من مقهى ايطالي يقع في شارع مكتظ وسط العاصمة الصومالية.
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