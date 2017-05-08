ستة قتلى في اعتداء بسيارة مفخخة في مقديشو

قتل أكثر من ستة اشخاص واصيب عشرة اخرون في اعتداء بواسطة سيارة مفخخة في مقديشو، وفق ما افاد شرطي موجود في المكان وكالة فرانس برس.وانفجرت السيارة المفخخة على مسافة قريبة من مقهى ايطالي يقع في شارع مكتظ وسط العاصمة الصومالية.