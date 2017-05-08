أخبار محلية 08 أيار 2017 08/05/2017 12:14:20 قانون الإنتخابات بين باسيل وارسلان في الخارجية

هذا ما أكده ارسلان...

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LBCI News Lebanon

حضر قانون الانتخابات العتيد في وزارة الخارجية حيث التقى ئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان وزير الخارجية جبران باسيل. واكد ارسلان على تمسك حزبه بالنسبية، مجددا رفضه لأي قانون مختلط. الإعلان