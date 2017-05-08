أخبار محلية
08 أيار 2017
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قانون الإنتخابات بين باسيل وارسلان في الخارجية

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حضر قانون الانتخابات العتيد في وزارة الخارجية حيث التقى ئيس الحزب الديمقراطي اللبناني  طلال أرسلان وزير الخارجية جبران باسيل.
 
واكد ارسلان على تمسك حزبه بالنسبية، مجددا رفضه لأي قانون مختلط.
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