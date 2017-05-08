مستودع للأسلحة عمره 3000 عام ...

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عثر علماء الآثار بالقرب من مدينة تروندهايم النرويجية على 24 فأسا برونزية يقدر عمرها بـ 3000 عام.العلماء اكتشفوا هناك 15 فأسا، وشظايا أدوات أخرى، بما فيها رأس رمح وقالبا للصهر، ليبلغ عدد التحف المكتشفة 30، تعود إلى عصر 1100-500 عام ق.م.وقال العلماء إن كل التحف كانت موضوعة في مكان واحد، ما دفع بهم إلى الاعتقاد بأنه مستودع للأسلحة. ولم يستبعدوا أن كل تلك الأدوات دفنت كقرابين للآلهة خلال أداء طقوس دينية، وأعلنوا عزمهم الاستمرار في عمليات الحفر.يذكر أن الأخوين يواكيم ويورغن كورستاد، وهم من هواة البحث عن الآثار، عثرا في يناير الماضي، في المكان نفسه بواسطة جهاز كشف المعادن على 9 فؤوس برونزية، وآثار آلة موسيقية، وقد أبلغوا العلماء بذلك.