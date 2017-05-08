المتحد يعادل السلسلة 1-1 بعد تمديد الوقت !!

نصف نهائي XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة

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LBCI News Lebanon

وضع المتحد حدا لسلسلة من 20 انتصارا للهومنتمن بالفوز عليه 97-93 بعد وقت اضافي في مباراتهما الثانية بالدور قبل النهائي للدوري اللبناني لكرة السلة اليوم الاثنين. ويتعادل الفريقان 1-1 في هذا الدور الذي يحتسب على أساس الأفضل في خمس مباريات بعد فوز الهومنتمن 95-74 في المباراة الأولى السبت الماضي. وهذه المباراة الثانية التي يخسرها الهومنتمن هذا الموسم بعد هزيمته امام الرياضي بيروت حامل اللقب بنتيجة 73-66 في مرحلة الذهاب للدور الأول.

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وقدم الفريقان مباراة مثيرة ومتقاربة وانتهى الربع الأول بالتعادل 26-26 وضرب المتحد بقوة في الربع الثاني عندما تقدم 48-37. واستعاد الهومنتمن توازنه ووضع الضغط على مضيفه عندما قلص الفارق في نهاية الربع الثالث 67-65 قبل ان يدرك التعادل 84-84 في نهاية الوقت الأصلي.

وفي الوقت الاضافي تفوق المتحد على ضيفه ليحسم المباراة بفضل تألق الأمريكي ديواريك سبنسر بتسجيله 30 نقطة ومرر خمس كرات حاسمة واستحوذ على 12 كرة مرتدة.

كما ساهم الأمريكي راميل كوري في هذا الانتصار بتسجيله 26 نقطة ومرر سبع كرات حاسمة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة وأضاف مواطنه مالفن كليفلاند 20 نقطة واستحوذ على خمس كرات مرتدة. وكان فادي الخطيب أفضل لاعبي الهومنتمن بتسجيله 35 نقطة ومرر خمس كرات حاسمة واستحوذ على سبع كرات مرتدة وأضاف الأمريكي كيفن جالواي 17 نقطة ومرر سبع كرات حاسمة واستحوذ على تسع كرات مرتدة.