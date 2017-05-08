جديد قضية اطلاق النار أمام ملهى ليلي في زحلة...

هذا ما فعله "ع. المصري" و"م. المصري"

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LBCI News Lebanon

سلم كل من "ع. المصري" و"م. المصري" اللذان كانا برفقة قاسم المصري قاتل سارة سليمان في زحلة، نفسيهما الى مفرزة زحلة القضائية.

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وكان قاسم المصري قد أطلق النار فجر الاحد امام ملهى ليلي في زحلة ما ادى الى مقتل الشابة سارة سليمان متأثرة بجروحها.