أمن وقضاء
08 أيار 2017
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جديد قضية اطلاق النار أمام ملهى ليلي في زحلة...

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جديد قضية اطلاق النار أمام ملهى ليلي في زحلة...
سلم كل من "ع. المصري" و"م. المصري" اللذان كانا برفقة قاسم المصري قاتل سارة سليمان في زحلة، نفسيهما الى مفرزة زحلة القضائية.

 وكان قاسم المصري قد أطلق النار فجر الاحد امام ملهى ليلي في زحلة ما ادى الى مقتل الشابة سارة سليمان متأثرة بجروحها.
 
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