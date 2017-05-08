أمن وقضاء
08 أيار 2017
08/05/2017 13:19:03
جديد قضية اطلاق النار أمام ملهى ليلي في زحلة...
هذا ما فعله "ع. المصري" و"م. المصري"
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LBCI News Lebanon
سلم كل من "ع. المصري" و"م. المصري" اللذان كانا برفقة قاسم المصري قاتل سارة سليمان في زحلة، نفسيهما الى مفرزة زحلة القضائية.
وكان قاسم المصري قد أطلق النار فجر الاحد امام ملهى ليلي في زحلة ما ادى الى مقتل الشابة سارة سليمان متأثرة بجروحها.
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