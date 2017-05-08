أمن وقضاء
08 أيار 2017
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في يارون... انفجار لغم ارضي يتسبب ببتر قدمي ويد فتى

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في يارون... انفجار لغم ارضي يتسبب ببتر قدمي ويد فتى
انفجر لغم ارضي في بلدة يارون الحدودية بفتى سوري كان يعمل مع والديه في زراعة التبغ، ما ادى الى بتر قدميه واحدى يديه ونقل الى مستشفى بنت جبيل الحكومي حيث خضع لعدة عمليات جراحية في انحاء مختلفة من جسده بحسب الوكالة الوطنية للاعلام. 
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