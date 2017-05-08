في يارون... انفجار لغم ارضي يتسبب ببتر قدمي ويد فتى

نقل الى مستشفى بنت جبيل الحكومي حيث خضع لعدة عمليات

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LBCI News Lebanon

انفجر لغم ارضي في بلدة يارون الحدودية بفتى سوري كان يعمل مع والديه في زراعة التبغ، ما ادى الى بتر قدميه واحدى يديه ونقل الى مستشفى بنت جبيل الحكومي حيث خضع لعدة عمليات جراحية في انحاء مختلفة من جسده بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.