المانيا تمنح اللجوء لعسكريين اتراك

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منحت المانيا اللجوء للعديد من العسكريين الاتراك الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية، واسرهم، بحسب ما كشفت الاثنين وسائل اعلام المانية في وقت تتهم انقرة برلين بحماية متواطئين في الانقلاب الفاشل في صيف 2016.والامر يتعلق بالخصوص بعسكريين اتراك عملوا مع الحلف الاطلسي في المانيا قبل استبعادهم من الجيش التركي، بحسب المصدر ذاته. وهم في الغالب يحملون جوازات سفر دبلوماسية.ومنذ محاولة الانقلاب في تموز 2016، طلب 414 عسكريا ودبلوماسيا وقاضيا وموظفا رفيع المستوى حق اللجوء في المانيا، وفق ارقام وزارة الداخلية التي نشرتها وسائل الاعلام الثلاث. ويشمل العدد افراد اسر طالبي اللجوء.