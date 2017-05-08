الحريري يسير في طريق غير معهود... جنبلاط: برّي حليفي الوحيد

جنبلاط رأى أن العهد أدخل نفسه في دوامة قانون الانتخاب...

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LBCI News Lebanon

رأى النائب وليد جنبلاط أن العهد أدخل نفسه في دوامة قانون الانتخاب، وكان مستعجلا لإنجاز القانون التأهيلي، كما أدخل نفسه في سلسلة مشاريع، وتحديداً مشاريع الكهرباء التي وصفها بـ"الكارثة المالية والنقدية" إذا ما اعتمدت.

الأخبار" "يبدو أنه اختار طريقاً معيناً إذا صح التعبير، لم نعتده، فآثرت الانكفاء والاتصال بين حين وآخر عند الضرورة. لكن الطريق الذي اختاره في السياسة والتعاطي ليس الطريق المعهود". وعن علاقته مع الرئيس سعد الحريري، قال جنبلاط في حديث لـ"" "يبدو أنه اختار طريقاً معيناً إذا صح التعبير، لم نعتده، فآثرت الانكفاء والاتصال بين حين وآخر عند الضرورة. لكن الطريق الذي اختاره في السياسة والتعاطي ليس الطريق المعهود".

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وعن العلاقة مع الرئيس نبيه بري، أكد جنبلاط أن بري حليفه، مضيفا "كلفتني الكلمة عنه الكثير، وسأجدد هذه الكلمة وإن كره الكارهون. هو لا يزال حليفي، وحليفي الوحيد. لا أحد يريد أن يعترف بالآخر، ولا أن يتنازل، فيما نحن نريد الخروج من هذا المأزق".