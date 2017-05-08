التقدمي الإشتراكي: الأمور تزداد تعقيداً في ملف قانون الانتخاب

رأت مصادر نيابية في الحزب التقدمي الاشتراكي أنّ الأمور تزداد تعقيداً في ملف قانون الانتخاب، لافتة الى ان الاتصالات متوقّفة والى ان المهل باتت ضيّقة.

وأشار المصدر لـ"" إلى القانون الذي أرسلته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى المجلس النيابي، الذي يتضمّن النسبية على أساس 13 أو 15 دائرة، مشيرةً إلى أن القوى التي كانت ممثّلة في الحكومة وقتها وافقت عليه، ومن ضمنها التيار الوطني الحرّ، وباستثناء القوات والمستقبل اللذين كانا خارج حكومة ميقاتي. وسأل المصدر عن السبب وراء تحوّل موقف التيار، لافتاً إلى مواقف الرئيس ميشال عون وتشديده مراراً وتكراراً في السابق على النسبية، "هل اكتشفوا أخيراً أن هذا القانون فيه إجحاف للمسيحيين؟ وقبل الرئاسة لم يكن كذلك".