الشرطة الفنزويلية تمنع المعارضين مجددا من الوصول الى وسط كراكاس

رد متظاهرون ملثمون بإلقاء الحجارة والعبوات الناسفة

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LBCI News Lebanon

استخدمت الشرطة الفنزويلية الغاز المسيل للدموع لمنع آلاف المعارضين لمشروع الرئيس نيكولاس مادورو تشكيل جمعية تأسيسية، من الوصول إلى وسط كراكاس.

ورد متظاهرون ملثمون بإلقاء الحجارة والعبوات الناسفة في مناطق مختلفة في شرق العاصمة، بحسب مشاهدات وكالة فرانس برس، في حين سجلت اشتباكات أخرى في ولايات بغرب فنزويلا، وأصيب عدد من الأشخاص بجروح.

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وحاول المعارضون للتيار التشافي (نسبة الى الرئيس الراحل هوغو تشافيز)، على غرار ما يفعلون يوميا، الوصول الى وسط كراكاس حيث مقر وزارة التربية من اجل التعبير عن رفضهم مشروع مادورو.